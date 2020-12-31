Губернатор Псковской области рассказал, как отметит Новый год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как отметит Новый год.

«Я в разное время работал в разных регионах страны, но всегда старался встречать Новый год в кругу семьи. По возможности мы всегда вместе наряжали ёлку, а вечером собирались за праздничным столом, дарили друг другу подарки, и даже самые маленькие члены семьи всегда высказывали свои пожелания», — заявил он в беседе с Life.ru.

Глава региона поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал счастья, мира и добра.

Ранее писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссёр Семён Альтов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как встретит Новый год.