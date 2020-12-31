В Тамбовской области рассказали о ситуации с богослужениями в Рождество

В Тамбовской области внесли изменения в постановление о введении режима повышенной готовности.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Из документа следует, что в регионе разрешили проводить богослужения при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее в Нижегородской области рассказали о работе храмов во время новогодних праздников.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о графике работы госучреждений в праздники.