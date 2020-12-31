Медведев поздравил россиян с Новым годом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём новогоднем видеообращении отметил, что уходящий 2020 год был очень трудным, но его главным итогом стало возвращение в жизнь таких понятий, как сострадание и сочувствие.

«Заканчивается 2020 год, он был очень трудным, принёс тяжёлые испытания — мы столкнулись с новой опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность, а в какой-то момент вообще всерьёз задавался вопрос, сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить, — отметил Медведев в новогоднем видеообращении, опубликованном в Instagram.

По его мнению, самым главным стало то, что «в жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка, и они обрели своё изначальное, очень важное для каждого человека значение».

Медведев назвал Новый год «особым праздником, самым долгожданным и самым радостным».

Он также пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя граждан с новым 2021 годом, рассказал, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет и был трудным, однако страна прошла его с достоинством.