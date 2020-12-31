Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

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Президент России Владимир Путин, поздравляя граждан с новым 2021 годом, рассказал, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет и был трудным, однако страна прошла его с достоинством.
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, там новый год наступает в 15:00 мск.

«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всём мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придётся пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — сказал президент.

Однако, подчеркнул он, 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества.

«Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства также отметил, что Россия исполнила «священный сыновний долг», с благодарностью и признательностью отметив 75-летие Великой Победы.

Ранее Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров и руководителей международных организаций.

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