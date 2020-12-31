Акция «Ёлка желаний» состоялась во Владивостоке

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Во Владивостоке состоялась акция «Ёлка желаний». В ней принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, он вручил подарки детям на площадке театра имени Максима Горького.
Акция «Ёлка желаний» состоялась во Владивостоке
  • Pixabay

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как отметили в региональном правительстве, акцию провели с соблюдением санитарных норм.

«Дорогие дети, мы сегодня помогаем Деду Морозу исполнить ваши желания, вручить вам подарки, которые вы загадали», — сказал Кожемяко.

Он поздравил детей с наступающим Новым годом.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие во всероссийском проекте «Ёлка желаний». Он прочитал желания детей, которые они по традиции повесили на ёлку, и пообещал их исполнить.

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