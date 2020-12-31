В Минэнерго сообщили о реструктуризации ведомства

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Министерство энергетики России в связи с решениями правительства с 1 января 2021 года оптимизирует свою структуру и численность сотрудников.
В Минэнерго сообщили о реструктуризации ведомства
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на Минэнерго.

«Упраздняются департаменты проектного управления и обеспечения деятельности министерства, корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут объединены департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также департаменты угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества.

Функционал упраздняемых департаментов распределяется по другим департаментам, которые укрупняются до установленных нормативов (не менее 40 человек).

В ведомстве уточнили, что сокращение штатной численности на 5% происходит за счёт вакантных должностей.

К тому же в структуре Минэнерго сокращены две должности заместителей министра энергетики. 

Ранее правительство России утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти.

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