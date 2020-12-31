Психолог рассказала, почему некоторые не любят Новый год

Профессор Московского государственного психолого-педагогического университета психолог Марина Розенова рассказала, почему некоторые не любят Новый год.

В беседе с kp.ru она заявила, что иногда это просто из серии «так повелось» — к примеру, в семье не было принято отмечать и человек не слишком понимает, к чему все предпраздничные и праздничные действия.

Другая причина может быть связана с какими-либо значимыми и, как правило, неприятными событиями. Иногда это просто желание проявить оригинальность, считает эксперт.

Как отметила Розенова, человек сам волен определить, что и как делать в праздничные дни. Она советует составить небольшой план, чтобы упорядочить ритм жизни и снизить риск постпраздничного негатива или рассеянности.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и у членов семьи во время пандемии коронавируса.