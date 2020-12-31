Психолог рассказала, почему некоторые не любят Новый год

Короткая ссылка
Профессор Московского государственного психолого-педагогического университета психолог Марина Розенова рассказала, почему некоторые не любят Новый год.
Психолог рассказала, почему некоторые не любят Новый год
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

В беседе с kp.ru она заявила, что иногда это просто из серии «так повелось» — к примеру, в семье не было принято отмечать и человек не слишком понимает, к чему все предпраздничные и праздничные действия.

Другая причина может быть связана с какими-либо значимыми и, как правило, неприятными событиями. Иногда это просто желание проявить оригинальность, считает эксперт.

Как отметила Розенова, человек сам волен определить, что и как делать в праздничные дни. Она советует составить небольшой план, чтобы упорядочить ритм жизни и снизить риск постпраздничного негатива или рассеянности.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и у членов семьи во время пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить