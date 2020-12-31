Психолог рассказала о вере детей в Деда Мороза

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Детский психолог Наталья Наумова рассказала о вере детей в Деда Мороза.
Психолог рассказала о вере детей в Деда Мороза
  • © РИА Новости / Ростислав Нетисов

«Если в детском саду и школе принято встречать Новый год в классическом, общепринятом стиле, то и ребёнка следует готовить к такому сценарию, иначе он почувствует себя не в своей тарелке. Иными словами, если вокруг все верят, дайте и своему ребёнку поверить в это чудо», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, вера в сказку и надежду может сделать детей сильнее.

Как отметила Наумова, ребёнок сам приходит к осознанию того, что Деда Мороза не существует.

«Взрослые любят всё усложнять. Для ребёнка это всё намного проще. Но сохраните это чудо как можно дольше», — добавила она.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.

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