Психолог рассказала о вере детей в Деда Мороза

Детский психолог Наталья Наумова рассказала о вере детей в Деда Мороза.

«Если в детском саду и школе принято встречать Новый год в классическом, общепринятом стиле, то и ребёнка следует готовить к такому сценарию, иначе он почувствует себя не в своей тарелке. Иными словами, если вокруг все верят, дайте и своему ребёнку поверить в это чудо», — заявила она в беседе с ФАН.

По её мнению, вера в сказку и надежду может сделать детей сильнее.

Как отметила Наумова, ребёнок сам приходит к осознанию того, что Деда Мороза не существует.

«Взрослые любят всё усложнять. Для ребёнка это всё намного проще. Но сохраните это чудо как можно дольше», — добавила она.

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