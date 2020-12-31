В Крыму прокомментировали ситуацию со строительством игорной зоны

В I квартале 2021 года должно начаться строительство игорной зоны «Золотой берег» под Ялтой, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на итоговой пресс-конференции.

Об этом сообщает ФАН.

Как отметил Аксёнов, земля уже выделена, инвестиционные соглашения подписаны, инвестор занимается работой по проектированию.

Предусмотрено возведение таких объектов, как казино, гостиницы, рестораны, кафе.

Глава республики выразил уверенность, что игорная зона станет источником дохода для бюджетов различных уровней Крыма.

«Мы расцениваем создание игорной зоны в Крыму прежде всего с точки зрения инфраструктурного проекта, который в значительной степени будет направлен на благоустройство территорий, на увеличение номерного фонда, на создание дополнительных круглогодичных стимулов для приезда в Крым», — сказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в беседе с ФАН.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что полуостров за десять месяцев 2020 года принял почти 80 тыс. иностранных туристов.

При этом лидерами по числу принятых туристов в курортный сезон 2020 года стали Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки.