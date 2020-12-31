Сафронов собирается на Новый год смотреть в СИЗО советские фильмы

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RT
Арестованный советник главы «Роскосмоса», экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, собирается в новогодние праздники смотреть советские фильмы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Сафронов собирается на Новый год смотреть в СИЗО советские фильмы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Составили с соседом список советских классических фильмов, которые будем смотреть на Новый год», — привёл слова Сафронова один из членов комиссии, посетивший арестованного в СИЗО «Лефортово».

По словам правозащитника, «Иван выглядел бодро, сказал, что получил много писем и передач с продуктами, будет чем отметить праздник, хотя перепелиные яйца от друзей не приняли. Но в СИЗО вообще не принимают яйца, в других изоляторах их можно заказать в интернет-магазинах, а в «Лефортово» такой возможности нет».

Сафронов, как сообщил член ОНК, также заявил, что адаптировался за полгода в СИЗО, но, конечно, жалеет, что впервые встретит Новый год вдали от семьи.

17 декабря Мосгорсуд признал законным продление ареста советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

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