Защита обжаловала арест бывшего схимонаха Сергия

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Защита обжаловала заключение под стражу экс-схимонаха Сергия (Романова). Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Миронов.
Защита обжаловала арест бывшего схимонаха Сергия
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Защитой подана апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы об аресте Романова», — сказал адвокат.

Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что бывший схимонах Сергий (Николай Романов), ранее арестованный судом, помещён в СИЗО №7 УФСИН Москвы и содержится в одиночной камере, своей вины не признаёт.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

Как пишет URA.RU, Среднеуральский женский монастырь, где был задержан экс-схимонах Сергий, взят под охрану сотрудниками ЧОП «Гидра».

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