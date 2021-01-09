Автоэксперт дал советы для путешествующих на машине зимой

Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать автомобилистам, которые собираются в путешествие на машине зимой.

«Главный совет — не спешить, спешка всегда оборачивается не очень хорошими результатами. Это нужно понимать всегда, особенно в незнакомой местности. Это правило работает и летом, но зимой особенно. Все состязания, слишком быстрая езда в дальней дороге, я считаю, должны быть под запретом», — рассказал Кадаков.

Он отметил, что зимой лучше ехать в светлое время суток, поскольку сейчас довольно короткий световой день.

Автоэксперт подчеркнул, что желательно распланировать поездку так, чтобы её «львиная доля проходила в светлое время».

По словам специалиста, с технической точки зрения нужно быть готовым к тому, что в дороге может случиться что угодно.

«Если у вас нет запасного колеса в машине, значит, его надо с собой взять. Если совсем дальняя дорога (2—3 тыс. км), вполне возможно, есть смысл взять ещё и запасную камеру. Иногда бывают тяжёлые ситуации, когда «убиваешь» два колеса, а запаска одна. Можно во второе колесо хотя бы камеру поставить и доехать до шиномонтажа. Обязательно надо с собой брать хотя бы минимальный набор инструментов… Не забываем про прочие расходные материалы: «омывайку» и прочие какие-то вещи… Даже пятилитровая канистра воды в дороге пригодится», — пояснил он.

Кадаков также подчеркнул, что важным инструментом для водителя является телефон.

«Надо иметь с собой не только зарядку к нему, но и обязательно пауэрбанк. Если вдруг вы остаётесь без двигателя, то вы остаётесь без электричества и без зарядки», — заключил он.

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