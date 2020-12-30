В Чечне ответили на обращение представителей ингушских тейпов

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов ответил на обращение ингушских тейпов относительно нападения террористов в Грозном, в результате которого погиб сотрудник полиции.

Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Как уточняется, представители ингушских тейпов записали обращение к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову с просьбой «предоставить доказательства противоправных действий братьев Тимурзиевых».

Даудов пригласил представителей ингушских тейпов в парламент Чечни 31 декабря, где «им предоставят доказательства, которые они требуют».

«Но знайте: в случае если я докажу вам всё, ответственность за убитого и раненого с нашей стороны ляжет на вас. Террорист есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа. Мой телефон есть у моего коллеги из Республики Ингушетия, я буду ждать», — сказал председатель парламента.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал.

Нападавшие были ликвидированы. По словам Кадырова, личности бандитов установлены: «это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн».

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.