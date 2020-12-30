Беглов оценил ограничения по коронавирусу в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введённые в городе ограничения по коронавирусу не настолько жёсткие, насколько могли бы быть.
Беглов оценил ограничения по коронавирусу в Петербурге
  • © Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Я считаю, что те ограничения, которые сегодня введены в Санкт-Петербурге, они не такие жёсткие, как могли бы быть», — приводит РИА Новости слова Беглова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Как отметил губернатор, постепенное введение ограничений позволило прервать передачу инфекции.

Он также подчеркнул, что ограничения вводятся согласно предписаниям Роспотребнадзора.

Ранее Беглов допустил отмену ограничительных мер в городе в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

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