Беглов оценил ограничения по коронавирусу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введённые в городе ограничения по коронавирусу не настолько жёсткие, насколько могли бы быть.

«Я считаю, что те ограничения, которые сегодня введены в Санкт-Петербурге, они не такие жёсткие, как могли бы быть», — приводит РИА Новости слова Беглова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Как отметил губернатор, постепенное введение ограничений позволило прервать передачу инфекции.

Он также подчеркнул, что ограничения вводятся согласно предписаниям Роспотребнадзора.

Ранее Беглов допустил отмену ограничительных мер в городе в случае улучшения эпидемиологической ситуации.