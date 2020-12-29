В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге ввели в работу ещё три павильона

В Санкт-Петербурге во временном госпитале в «Ленэкспо» ввели в эксплуатацию ещё три павильона, которые начнут работать в период новогодних праздников и смогут принимать до 680 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В настоящее время все сданные корпуса (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8) завершили формирование временного госпиталя. В его арсенале три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами», — цитирует kp.ru губернатора Петербурга Александра Беглова.

Госпиталь в «Ленэкспо» принимает пациентов с коронавирусом средней степени тяжести и в тяжёлом состоянии.

Всего временный стационар в «Ленэкспо» теперь рассчитан на 2500 коек.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в городе до 10% возросло число свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Как сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге на COVID-19 проверили более 33 тыс. человек за сутки.