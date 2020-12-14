Власти Петербурга могут снять ограничения при улучшении эпидситуации

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил отмену ограничительных мер в городе в случае улучшения эпидемиологической ситуации.
Власти Петербурга могут снять ограничения при улучшении эпидситуации
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Радует, что большинство представителей бизнес-сообщества с пониманием относятся к ограничениям, которые власти города вводят по рекомендации Роспотребнадзора. Если эпидситуация улучшится, ограничительные меры будут сниматься», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Беглов также сообщил, что поручил подготовить ещё один пакет мер для поддержки малого бизнеса.

Ранее Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге удалось затормозить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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