В Ростовской области прокомментировали ситуацию с местами для пациентов с COVID-19

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В Ростовской области в госпиталях для пациентов с COVID-19 появится ещё 345 мест.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с местами для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В настоящее время загруженность коечного фонда оценивается более чем в 81%. Новые места появятся в пяти муниципалитетах.

Эти данные стали известны на совещании, проведённом губернатором Василием Голубевым. В 2020 году койки развернут в Мясниковском и Аксайском районах и Шахтах. Впоследствии места появятся в областном госпитале ветеранов войн и Новошахтинске. Также есть резерв на базе первой областной больницы.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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