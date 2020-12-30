В Ростовской области прокомментировали ситуацию с местами для пациентов с COVID-19

В Ростовской области в госпиталях для пациентов с COVID-19 появится ещё 345 мест.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В настоящее время загруженность коечного фонда оценивается более чем в 81%. Новые места появятся в пяти муниципалитетах.

Эти данные стали известны на совещании, проведённом губернатором Василием Голубевым. В 2020 году койки развернут в Мясниковском и Аксайском районах и Шахтах. Впоследствии места появятся в областном госпитале ветеранов войн и Новошахтинске. Также есть резерв на базе первой областной больницы.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.