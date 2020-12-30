В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Калининградской области за сутки выявили 221 случай COVID-19.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщает «Янтарный край».

Общее количество заболевших достигло 17 567, выздоровевших — 15 693.

За последние 24 часа из больниц выписаны 375 пациентов.

По данным на 30 декабря, на коронавирус обследованы 451 914 человек. Под медицинским наблюдением остаются 16 084.

Также стало известно, что в Нижегородской области зафиксировали 503 новых случая COVID-19, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

За всё время пандемии заболели 69 314 человек.

Более 3,8 тыс. пациентов лечатся амбулаторно, около 4,4 тыс. проходят лечение в госпиталях, 19 находятся в обсерваторах.

По данным на 30 декабря, 415 заболевших выздоровели (всего — 61 745, передаёт региональный Минздрав).

Ранее сообщалось, что за сутки ещё 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 621 тыс.

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