Эксперт оценил возможное влияние алкоголя на вакцину от COVID-19

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов оценил возможное влияние алкоголя на вакцину от COVID-19.

«Алкоголь довольно токсичен для печени. Печень — один из основных регуляторов иммунитета, поэтому её интоксикация приведёт к ослаблению этих функций», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, доза спиртного очень лабильная для разных организмов, так что не стоит исходить из того, что маленькое количество алкоголя сильно не повлияет.

«Кому-то малое количество алкоголя может оказаться токсичным», — пояснил эксперт.

Как добавил Чепурнов, из-за воздействия спиртного у человека меняется работа иммунной системы, и в таком случае эффективность вакцины от коронавируса снизится.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.