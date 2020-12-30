Эксперт оценил возможное влияние алкоголя на вакцину от COVID-19

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Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов оценил возможное влияние алкоголя на вакцину от COVID-19.
Эксперт оценил возможное влияние алкоголя на вакцину от COVID-19
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Алкоголь довольно токсичен для печени. Печень — один из основных регуляторов иммунитета, поэтому её интоксикация приведёт к ослаблению этих функций», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, доза спиртного очень лабильная для разных организмов, так что не стоит исходить из того, что маленькое количество алкоголя сильно не повлияет.

«Кому-то малое количество алкоголя может оказаться токсичным», — пояснил эксперт.

Как добавил Чепурнов, из-за воздействия спиртного у человека меняется работа иммунной системы, и в таком случае эффективность вакцины от коронавируса снизится.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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