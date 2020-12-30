В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает kp.ru.
За медицинской помощью обратились 278 человек. Ещё 53 выявлены среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.
«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4010 человек», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Также стало известно, что около 20 районных больниц и поликлиник республики получат 36 спецавтомобилей, передаёт «Крыминформ».
«Эти автомобили предназначены для медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь, центральных районных больниц, расположенных в сельской местности», — заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
Ранее сообщалось, что за сутки ещё 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 621 тыс.