В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Крыму зафиксировали 331 случай COVID-19 за сутки, в 14 из них болезнь развивалась бессимптомно.
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Об этом сообщает kp.ru.

За медицинской помощью обратились 278 человек. Ещё 53 выявлены среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4010 человек», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Также стало известно, что около 20 районных больниц и поликлиник республики получат 36 спецавтомобилей, передаёт «Крыминформ».

«Эти автомобили предназначены для медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь, центральных районных больниц, расположенных в сельской местности», — заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Ранее сообщалось, что за сутки ещё 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 621 тыс.

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