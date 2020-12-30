Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за границы

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий финансирование митингов и демонстраций из зарубежных источников.
Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за границы
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает запрет на получение средств для митингов от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан России, НКО, выполняющих функции иноагента.

Также запрещается получать средства от россиян младше 16 лет и от «анонимных жертвователей».

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

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