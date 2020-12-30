Более 34,7 тысячи жителей Петербурга сдали тест на COVID-19 за сутки

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Более 34,7 тыс. жителей Санкт-Петербурга сдали тест на COVID-19 за сутки.
Более 34,7 тысячи жителей Петербурга сдали тест на COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Смольного.

«Под медицинским наблюдением находится 829 человек. Из них 365 — контактные, 464 — на самоизоляции», — заявили в городской администрации.

С ноября в Петербурге работает проект «Подвези врача». Волонтёры помогают медикам и развозят их на вызовы к пациентам. Участниками акции стали 167 добровольцев.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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