Поклонская рассказала, как отметит Новый год

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как отметит Новый год.
Поклонская рассказала, как отметит Новый год
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Новый год я встречу у родителей в Крыму. Будем там вместе с дочерью. Из-за работы у нас не остаётся времени на новогоднюю суету. Мы даже ёлку не успеваем нарядить», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, время приготовить утку по фирменному рецепту она найдёт, готовкой будет заниматься вместе с матерью.

На праздничном столе также будут оливье, крымское вино и холодец.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.

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