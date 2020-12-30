Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как отметит Новый год.

«Новый год я встречу у родителей в Крыму. Будем там вместе с дочерью. Из-за работы у нас не остаётся времени на новогоднюю суету. Мы даже ёлку не успеваем нарядить», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, время приготовить утку по фирменному рецепту она найдёт, готовкой будет заниматься вместе с матерью.

На праздничном столе также будут оливье, крымское вино и холодец.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.