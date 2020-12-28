Юрий Стоянов рассказал о новогодних планах

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Актёр Юрий Стоянов рассказал о новогодних планах.
Юрий Стоянов рассказал о новогодних планах
  • РИА Новости

«Меня, к счастью, в отличие от моих коллег, не очень ранила пандемия, и у меня очень много работы. Поэтому сразу после Нового года у меня начинаются съёмки», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в сам Новый год он не работает и не даёт никаких концертов, а отмечает праздник дома с близкими людьми.

«Эксклюзивных традиций у нас нет. Мы все готовим друг другу подарки, складываем их под ёлкой. После 12-го удара курантов мы пишем записочку, сжигаем, бросаем в фужер с шампанским, выпиваем и бежим разворачивать наши подарки. Так же, как и в большинстве семей», — сообщил артист.

Со своей стороны, один из участников «Квартета И» Леонид Барац в беседе с ФАН рассказал о традиции отмечать Новый год дважды.

«Мы с друзьями накануне семейного празднования отмечаем свой Новый год, который назвали «Новый год старых друзей», — уточнил он.

По его словам, собираются около 30 человек, они встречают праздник с музыкой и песнями.

Ранее российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, как встречал Новый год в детстве.

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