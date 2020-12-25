Лещенко рассказал о семейных новогодних традициях

Российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, как встречал Новый год в детстве.

Об этом исполнитель рассказал в беседе с Nation News.

«Мы жили тогда в Сокольниках, в 15-метровой комнате в коммунальной квартире. Сначала вчетвером, а затем и впятером, в 1949 году родилась ещё одна сестра. В Новый год к нам в гости всегда приходили соседи, в маленькой комнате набивалось человек двенадцать. Я очень хорошо помню, что мы, дети, всё время мёрзли, потому что отопление в домах было дровяное. Стояли такие печки-голландки, каждая из которых обогревала три комнаты в коммуналке. А вот Новый год очень любили, потому что всегда было жарко: гости так надышат, что даже единственную форточку приходилось открывать», — вспоминает Лещенко.

Ёлку в семье артиста наряжали всегда, и этой традиции не изменяют и сейчас.

«Традиция наряжать ёлку в нашей семье существует, и мы каждый год это делаем. Всегда с большой радостью украшаем дом. Это же ритуал, который доставляет удовольствие каждому человеку! Мы и дома с женой наряжаем ёлку, и во дворе у меня несколько растёт», — рассказал Лещенко.

Ранее российский певец и бизнесмен, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с ФАН рассказал о новогодних планах.