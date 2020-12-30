Песков ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела против Навального

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, переадресовал в СК вопросы об уголовном деле в отношении Алексея Навального.

«Путин не бьётся в истерике, Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, об остальном «лучше спрашивать в Следственном комитете», поскольку в Кремле не располагают информацией такого рода.

Ему также задали вопрос, какие чувства у главы государства Владимира Путина вызывает ситуация с Навальным.

«У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств. У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством», — отметил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, он рассказал, что различные ведомства докладывают Путину о своей работе, но это не значит, что ему сообщается о каждом уголовном деле.

«Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают. Это не значит, конечно, что любое дело, которое возбуждается, любое следственное действие, которое возбуждается в отношении того или иного гражданина Российской Федерации, докладывается президенту. Конечно, об этом речи идти не может», — добавил он.

Накануне СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Подробнее — в материале RT.