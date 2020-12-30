«Потратил более 356 млн рублей на личные цели»: СК возбудил в отношении Навального дело о мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ведомстве отметили, что Навальный, «являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами», потратил из собранных фондами пожертвований более 356 млн рублей на личные цели. Ранее в пресс-службе ФСИН напомнили, что Навальный, будучи условно осуждённым, не исполняет возложенные на него судом обязанности, ему направлено уведомление о необходимости явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Средства предназначались исключительно на цели фондов, добавили в комитете.

«По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, подчеркнули в СК.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению», — говорится в сообщении.

Помимо этого, накануне в пресс-службе ФСИН заявили, что Навальный, будучи условно осуждённым, уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и не исполняет возложенные на него судом обязанности.

Там напомнили о статье, опубликованной в журнале Lancet на основе материалов клиники «Шарите», где Навальный проходил лечение. В материале говорится, что после назначенного лечения пациент полностью выздоровел.

«В случае подтверждения факта уклонения условно осуждённого от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (ответственность условно осуждённых)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ФСИН добавили, что Навальному и его адвокату направлено уведомление о необходимости явиться в инспекцию.

Согласно упомянутой статье, в случае, если условно осуждённый во время испытательного срока не исполняет свои обязанности, суд может по просьбе уголовно-исполнительной инспекции заменить условное наказание реальным.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Напомним, испытательный срок блогеру назначен в связи с делом о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше», он истекает 30 декабря 2020 года. В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о хищении средств компании. Сам Навальный был приговорён к 3,5 года лишения свободы условно, его брат получил 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, в 2019 году Следственный комитет возбудил в отношении фонда уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Операции с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём»).

В июне 2020-го юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло направил в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС) обращение о присвоении пожертвований руководством Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь в обращении юриста шла о пожертвованиях ФБК в криптовалюте.

Ситуацию вокруг блогера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может. Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, было бы корректнее вам обращаться непосредственно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу», — заявил Песков журналистам.

В настоящее время Алексей Навальный находится в Германии. Блогер проходил лечение в берлинской клинике «Шарите», куда был доставлен из Омской больницы, где оказался после того, как потерял сознание на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Через некоторое время после поступления в «Шарите» власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.