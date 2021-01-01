Опрос показал, что россияне хотят изменить в своей жизни с Нового года

Россияне рассказали, что с Нового года планируют заняться своим образованием и больше читать (29%), а также наладить личную жизнь и уделять больше времени спорту и общению с близкими (по 27%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Ещё 22% респондентов, согласно данным опроса, намерены посвящать больше времени своим хобби. Каждый пятый хочет сменить место жительства. Столько же россиян дают обещание выучить иностранный язык.

Пересмотреть своё отношение к жизни и окружающим предполагают 19% опрошенных, а 18% респондентов планируют поменять в 2021 году систему питания. Ремонтом собираются заняться 17% россиян.

Отказаться от вредных привычек и больше отдыхать намерены 15% и 14% респондентов соответственно. Каждый десятый хочет поменять круг друзей (10%).

Лишь 6% россиян не собираются ничего менять в новом году.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее россияне называли свои главные желания на Новый год: хорошее здоровье, высокий заработок и карьерный рост.

В этом году в список вошло ещё одно — окончание пандемии коронавируса.