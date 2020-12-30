Силуанов назвал объёмы затрат на вакцинацию россиян от COVID-19

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, во сколько может обойтись вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, затраты на вакцинацию жителей России могут достичь 75—100 млрд рублей.

«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить 75—100 млрд рублей. Всё зависит от того, как пойдёт вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это всё будет бесплатно и за счёт государства», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.