Силуанов назвал объёмы затрат на вакцинацию россиян от COVID-19

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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, во сколько может обойтись вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19.
Силуанов назвал объёмы затрат на вакцинацию россиян от COVID-19
  • AFP

По его словам, затраты на вакцинацию жителей России могут достичь 75—100 млрд рублей.

«В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить 75—100 млрд рублей. Всё зависит от того, как пойдёт вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это всё будет бесплатно и за счёт государства», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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