Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации всё-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Она подчеркнула, что необходимо «помочь организму, а не загружать его ещё каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь».

Ранее Голикова сообщила, что граждане, получившие прививку от коронавируса, должны на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил возможное влияние спиртных напитков на эффективность вакцины от COVID-19.

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