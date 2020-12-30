Число ушедших на карантин российских школ достигло 48

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Количество ушедших на карантин из-за ситуации с коронавирусом российских школ составило 48.
Число ушедших на карантин российских школ достигло 48
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минпросвещения России «Большая перемена РФ».

«Всего в 48 школах в 16 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией», — цитирует сообщение РИА Новости.

В министерстве добавили, что за прошедшие сутки на карантин ушли две школы, а вышли из карантина 18 образовательных учреждений.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ходе вакцинации учителей от коронавирусной инфекции COVID-19.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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