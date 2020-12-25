Кравцов рассказал о ходе вакцинации учителей от коронавируса

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ходе вакцинации учителей от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Многие учителя уже сделали прививки и хорошо себя чувствуют, желательно прививки сделать», — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Также, по его словам, в тех школах, где выполняются все эпидемиологические требования, нет вспышек заболеваемости.

Согласно данным оперштаба на 25 декабря, в России за прошедшие сутки 27 397 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 2 398 254.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.