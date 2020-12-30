Число проведённых тестов на коронавирус в России превысило 90 млн

В России за сутки провели 395 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Это следует из данных Роспотребнадзора.

«За последние сутки проведено 395 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 декабря остаются 663 398 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Таким образом, в России проведено более 90,2 млн тестов на COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили ошибки в результатах тестов на COVID-19.

Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.