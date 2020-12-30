Названы самые популярные вакансии у россиян в 2020 году

В 2020 году самыми популярными предложениями, которые искали россияне, оказались вакансии охранников, водителей и уборщиц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«В этом году самыми популярными предложениями, которые искали россияне, оказались вакансии водителей, охранников и уборщиц. Следом в топе наиболее частых запросов 2020 года оказались такие профессии, как бухгалтер и продавец», — приводит ТАСС результаты исследования.

Также отмечается, что жители России часто искали предложения для грузчиков, продавцов и сварщиков.

Топ-10 специальностей по количеству запросов соискателей закрывают администраторы и курьеры.

Согласно данным исследования, среди запросов без указания конкретной специальности самыми популярными у россиян стали «Подработка», «Работа для женщин», «Работа на складах» и «Работа для студентов».

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве, среди которых позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера.