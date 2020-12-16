Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Согласно декабрьскому рейтингу сайта «Работа.ру», позиции старшего PHP-разработчика, анестезиолога-реаниматолога и барбера стали самыми высокооплачиваемыми в Москве.

Как пишет РИА Новости, анестезиологу-реаниматологу готовы предложить зарплату до 200 тыс. рублей.

Старшему PHP-разработчику готовы платить до 300 тыс. рублей в компании, которая развивает партнёрскую юридическую сеть.

Digital-маркетолог может получить зарплату от 130 тыс. рублей.

Высокая оплата труда доступна и в сфере красоты и здоровья. В мужской салон ищут опытного барбера. В зависимости от количества смен он может рассчитывать на зарплату до 200 тыс. рублей.

Зарплату от 180 тыс. рублей в месяц готовы платить ипотечному брокеру.

В октябре сообщалось, что наиболее высокий уровень зарплат в России выявили в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде.

Средняя чистая зарплата в российской столице составила 103,1 тыс. рублей, а в Южно-Сахалинске и Салехарде — более 90 тыс. рублей.

Четвёртое место с показателем 77 тыс. рублей занимает Сургут, а за ним — Ханты-Мансийск (75,4 тыс. рублей).