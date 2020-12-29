Удмуртия присоединилась к акции «Тайный Дед Мороз»

Удмуртия присоединилась к всероссийской акции «Тайный Дед Мороз», которую в регионе организовал местный штаб #МыВместе при поддержке республиканского Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На сайте тайныйдедмороз.рф можно случайным образом получить информацию о человеке, которого нужно поздравить. При регистрации следует заполнить все поля в заявке, указать свои контакты для обмена подарками.

Обмен будет проходить до 10 января.

«Тайный Дед Мороз» — часть всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.