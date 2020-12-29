Удмуртия присоединилась к акции «Тайный Дед Мороз»
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
На сайте тайныйдедмороз.рф можно случайным образом получить информацию о человеке, которого нужно поздравить. При регистрации следует заполнить все поля в заявке, указать свои контакты для обмена подарками.
Обмен будет проходить до 10 января.
«Тайный Дед Мороз» — часть всероссийской акции «Новый год в каждый дом».
Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.