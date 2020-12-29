В Ставропольском крае рассказали о мониторинге цен на лекарства

В Ставропольском крае рассказали, что делать в случае непредвиденных ситуаций с лекарствами.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на территориальный орган Росздравнадзора.

Ведомство продолжает еженедельный мониторинг — проверяет цены и наличие лекарств, входящих в список жизненно важных, в аптечной сети. К настоящему времени существенных нарушений не обнаружено.

На сайте Росздравнадзора есть специальная форма и номер телефона, куда могут обратиться жители. Также запрос можно направить в Региональную тарифную комиссию, которая следит за стоимостью промтоваров, включая медикаменты.

«Также по вопросам, связанным с лекарственным обеспечением, рекомендуем обращаться в органы государственной власти субъекта, осуществляющие управление в сфере здравоохранения», — добавили в Росздравнадзоре.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.