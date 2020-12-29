В Москве каникулы для школ и колледжей продлеваются до 17 января
- РИА Новости
«Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю — до 17 января», — говорится в сообщении.
Вместе со школами, отметил Собянин, на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные городскому правительству.
Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия для школьников 6—11-х классов в Москве пройдут в дистанционном формате.
Согласно данным оперштаба на 29 декабря, всего в Москве выявили 798 098 случаев коронавируса, 615 396 человек выздоровели, 11 064 пациента с COVID-19 скончались.