В Москве каникулы для школ и колледжей продлеваются до 17 января

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге, что каникулы для школьников и студентов колледжей в столице продлеваются до 17 января.
В Москве каникулы для школ и колледжей продлеваются до 17 января
  • РИА Новости

«Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю — до 17 января», — говорится в сообщении.

Вместе со школами, отметил Собянин, на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные городскому правительству. 

Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия для школьников 6—11-х классов в Москве пройдут в дистанционном формате.

Согласно данным оперштаба на 29 декабря, всего в Москве выявили 798 098 случаев коронавируса, 615 396 человек выздоровели, 11 064 пациента с COVID-19 скончались.

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