Власти Москвы рассказали о формате новогодних мероприятий в школах

Новогодние мероприятия для школьников 6—11-х классов в Москве пройдут в дистанционном формате, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования.

«Для учащихся 6—11-х классов новогодние мероприятия проведут в дистанционном режиме», — говорится в сообщении.

Предновогодние мероприятия для учащихся 1—5-х классов и дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей.

Как подчеркнули в ведомстве, обеспечение безопасности детей в условиях пандемии коронавируса остаётся одной из главных задач, которые стоят перед каждой школой.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти намерены вернуть очное обучение при первой возможности, когда начнётся снижение заболеваемости COVID-19.