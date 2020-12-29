Более 500 детям в больницах Петербурга вручили новогодние подарки

Более 500 детям, проходящим лечение и реабилитацию в больницах Санкт-Петербурга, вручили новогодние подарки, сообщает kp.ru.

С 24 по 28 декабря поздравления от председателя городского парламента Вячеслава Макарова получили 520 пациентов Центра содействия семейному воспитанию №12, НИИ детских инфекций, Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района, НМИЦ имени Алмазова и Центра имени Турнера.

Макаров пожелал детям скорейшего выздоровления, а также поблагодарил врачей и поздравил их с наступающими праздниками.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер навестил лечащихся в больнице детей и вручил им новогодние подарки.