Более 500 детям в больницах Петербурга вручили новогодние подарки
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С 24 по 28 декабря поздравления от председателя городского парламента Вячеслава Макарова получили 520 пациентов Центра содействия семейному воспитанию №12, НИИ детских инфекций, Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района, НМИЦ имени Алмазова и Центра имени Турнера.
Макаров пожелал детям скорейшего выздоровления, а также поблагодарил врачей и поздравил их с наступающими праздниками.
Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер навестил лечащихся в больнице детей и вручил им новогодние подарки.