Губернатор Оренбургской области вручил подарки детям в больнице

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер навестил лечащихся в детской областной клинической больнице детей и вручил им новогодние подарки.
Губернатор Оренбургской области вручил подарки детям в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание RIA56.

Паслер вручил подарки 40 пациентам кардиологического и педиатрического отделений, а также отделения челюстно-лицевой хирургии.

Вместе с ним детей поздравили артисты театра кукол.

Перед посещением больницы все они сдали тест на коронавирусную инфекцию. 

«Говорят, что правильный настрой — ключ к выздоровлению. Поэтому я решил порадовать их накануне праздника, подбодрить и напомнить: вера в лучшее помогает справиться с любыми невзгодами», — отметил губернатор Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что волонтёры акции #МыВместе поздравили детей из разных регионов России с наступающими новогодними праздниками.

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