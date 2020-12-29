Губернатор Оренбургской области вручил подарки детям в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает издание RIA56.
Паслер вручил подарки 40 пациентам кардиологического и педиатрического отделений, а также отделения челюстно-лицевой хирургии.
Вместе с ним детей поздравили артисты театра кукол.
Перед посещением больницы все они сдали тест на коронавирусную инфекцию.
«Говорят, что правильный настрой — ключ к выздоровлению. Поэтому я решил порадовать их накануне праздника, подбодрить и напомнить: вера в лучшее помогает справиться с любыми невзгодами», — отметил губернатор Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что волонтёры акции #МыВместе поздравили детей из разных регионов России с наступающими новогодними праздниками.