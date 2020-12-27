Волонтёры акции #МыВместе поздравили детей из регионов с наступающим Новым годом

Волонтёры акции #МыВместе поздравили детей из разных регионов России с наступающими новогодними праздниками.

Например, в Красноярском крае Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям медработников, которые работают с больными COVID-19, а в Калмыкии волонтёры организовали фотосессию для детей из многодетных семей.

В Ивановской области на свежем воздухе организовали мероприятия для детей с участием сказочных героев, а в ХМАО установили ёлку благодарности на территории Окружной клинической больницы.

25 декабря сообщалось, что компания «Капитал МС», входящая в страховую группу Евгения Гинера, награждена медалью и грамотой за подписью президента Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

#МыВместе — это общероссийская акция взаимопомощи в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Акция была запущена Общероссийским народным фронтом, Ассоциацией волонтёрских центров и Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции.