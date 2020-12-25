Сила волонтёров: компания «Капитал МС» получила награду президента РФ за участие в акции #МыВместе

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Ярослав Родин
Ведущий участник сферы обязательного медицинского страхования — компания «Капитал МС», входящая в страховую группу Евгения Гинера, награждена медалью и грамотой за подписью президента России В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Сила волонтёров: компания «Капитал МС» получила награду президента РФ за участие в акции #МыВместе
  • © Капитал Груп

Компания «Капитал Медицинское Страхование» получила награду президента России за активное участие в волонтёрском движении в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Акция была запущена Общероссийским народным фронтом, Ассоциацией волонтёрских центров и Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции.

Представителями «Капитал МС» была развёрнута масштабная работа по предоставлению комплексной помощи медицинским организациям и наиболее уязвимым группам населения. Компания осуществляла доставку средств индивидуальной защиты медицинским сотрудникам, работающим в красной зоне, и волонтёрам, предоставляла автотранспорт для нужд медицинских организаций, а также участвовала в работе по привлечению доноров.

Глава страховой группы Евгений Гинер отметил, что благодаря самоотверженности, мужеству и самоотдаче сотен тысяч волонтёров, оказывающих необходимую поддержку россиянам наряду с врачами, стране удалось дать достойный отпор пандемии коронавирусной инфекции. «Конструктивное сотрудничество государства, бизнеса и неравнодушных граждан-волонтёров доказывает, что вместе мы можем преодолеть любые вызовы и проблемы. Я горжусь сотрудниками нашей страховой группы, которые приняли активное участие в организации помощи врачам, а также наиболее нуждающимся гражданам», — отметил Евгений Гинер.

Всего за время акции помощь 117 тыс. волонтёров получили более 4,5 млн россиян.

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