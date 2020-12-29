Попова заявила о нарушениях в 88 лабораториях, исследующих на COVID-19

В 88 лабораториях, которые проводили исследования на коронавирусную инфекцию, были выявлены нарушения, работа лабораторий в Коми и Амурской области приостановлена. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По её словам, был усилен контроль за лабораториями, которые осуществляют «лабораторные исследования на COVID».

«Только за последние две недели проверено 435 лабораторий. Это почти половина из всех лабораторий, которые задействованы в этой работе. Нарушения выявлены в 88 из них — это достаточно высокий удельный вес», — сказала Попова.

Она отметила, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, применяются «необходимые административные меры».

«И только за прошедшую неделю приостановлена деятельность — решением суда — двух лабораторий, одна в республике Коми и одна в Амурской области — за грубейшее нарушение режима и правил биологической безопасности», — добавила Попова.

В начале ноября Попова отмечала, что в России проводится в сутки около 500—600 тыс. исследований на коронавирус.

RT вёл прямую трансляцию.