Попова заявила о нарушениях в 88 лабораториях, исследующих на COVID-19

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В 88 лабораториях, которые проводили исследования на коронавирусную инфекцию, были выявлены нарушения, работа лабораторий в Коми и Амурской области приостановлена. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Попова заявила о нарушениях в 88 лабораториях, исследующих на COVID-19
  • © РИА Новости / Ростислав Нетисов

По её словам, был усилен контроль за лабораториями, которые осуществляют «лабораторные исследования на COVID».

«Только за последние две недели проверено 435 лабораторий. Это почти половина из всех лабораторий, которые задействованы в этой работе. Нарушения выявлены в 88 из них — это достаточно высокий удельный вес», — сказала Попова.

Она отметила, что в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, применяются «необходимые административные меры».

«И только за прошедшую неделю приостановлена деятельность — решением суда —  двух лабораторий, одна в республике Коми и одна в Амурской области — за грубейшее нарушение режима и правил биологической безопасности», — добавила Попова.

В начале ноября Попова отмечала, что в России проводится в сутки около 500—600 тыс. исследований на коронавирус.

RT вёл прямую трансляцию.

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