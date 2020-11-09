Попова назвала число проводимых в России исследований на COVID-19
- РИА Новости
«Более 65 млн исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию. Участвуют 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий. И сегодня в сутки проводится от 500 тыс. до 600 тыс. исследований во всех субъектах Российской Федерации», — сказала Попова на заседании координационного совета.
Она отметила, что тестирование и расширение тестирований — это крайне важный элемент эпидемиологического надзора.
Также она добавила, что в 46 регионах России отмечается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, в 33 продолжается рост заболеваемости.