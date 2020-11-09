Попова назвала число проводимых в России исследований на COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России проводится в сутки около 500—600 тыс. исследований на коронавирус.
Попова назвала число проводимых в России исследований на COVID-19
  • РИА Новости

«Более 65 млн исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию. Участвуют 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий. И сегодня в сутки проводится от 500 тыс. до 600 тыс. исследований во всех субъектах Российской Федерации», — сказала Попова на заседании координационного совета.

Она отметила, что тестирование и расширение тестирований — это крайне важный элемент эпидемиологического надзора.

Также она добавила, что в 46 регионах России отмечается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, в 33 продолжается рост заболеваемости.

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