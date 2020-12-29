Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о значении Нового года.

«Для меня Новый год — это семейный праздник. Он был всегда таким, кроме, может быть, одного раза, когда страна замерзала и я вынужден был встречать его на грузовом дворе Челябинска. Почти полтысячи эшелонов там стояло, мне пришлось в 40-градусный мороз помогать спасать людей. Это было ещё во времена СССР», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Зюганова, у его сына пять сыновей, у дочери — два сына и дочь, и он готовит всем подарки.

Что касается зимних каникул, то политик отметил, что уже началась кампания к выборам в Госдуму.

«Я вообще-то не люблю зимние каникулы, признаюсь откровенно. Вот 1—2 января отметим, там у меня ещё 5-го числа именинники — и всё», — сказал Зюганов.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.