Терешкова рассказала о планах на Новый год
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«Мы, как правило, отмечаем этот праздник семьёй. Приедет ко мне Алёна, внук Андрейка. Он поиграет любимые моей мамы цыганские напевы. Андрейка у нас скрипкой занимается», — заявила она в беседе с kp.ru.
По её словам, у них гостеприимный дом и места хватит всем, кто придёт.
Как отметила Терешкова, она хочет позвать Валентину Быковскую (вдову космонавта Валерия Быковского) и Светлану Леонову (вдову космонавта Алексея Леонова).
Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.