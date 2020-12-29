Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала о планах на Новый год.

«Мы, как правило, отмечаем этот праздник семьёй. Приедет ко мне Алёна, внук Андрейка. Он поиграет любимые моей мамы цыганские напевы. Андрейка у нас скрипкой занимается», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, у них гостеприимный дом и места хватит всем, кто придёт.

Как отметила Терешкова, она хочет позвать Валентину Быковскую (вдову космонавта Валерия Быковского) и Светлану Леонову (вдову космонавта Алексея Леонова).

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.