Терешкова рассказала о планах на Новый год

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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала о планах на Новый год.
Терешкова рассказала о планах на Новый год
  • © АГН Москва/Global Look Press

«Мы, как правило, отмечаем этот праздник семьёй. Приедет ко мне Алёна, внук Андрейка. Он поиграет любимые моей мамы цыганские напевы. Андрейка у нас скрипкой занимается», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, у них гостеприимный дом и места хватит всем, кто придёт.

Как отметила Терешкова, она хочет позвать Валентину Быковскую (вдову космонавта Валерия Быковского) и Светлану Леонову (вдову космонавта Алексея Леонова).

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Inforeactor рассказал о новогодних планах.

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