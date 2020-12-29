Роскачество отчиталось о проверке крабовых палочек

Специалисты Роскачества отчитались о проверке крабовых палочек.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование.

Проверена продукция семи торговых марок. Все образцы отвечают требованиям законодательства по безопасности и качеству.

Крабовые палочки «Vici Приорити» соответствовали обязательным требованиям, а также условиям опережающего стандарта Роскачества.

Остальные шесть марок, в том числе «Меридиан» («Снежный краб»), «Санта Бремор» («Снежный краб»), «Каждый день», «Красная цена», «Русское море» и Aro, не отвечали в полной мере требованиям стандарта Роскачества по содержанию белка, жира, наличию сои или консистенции товара.

В частности, больше всего кармина и соли выявлено в продукции «Каждый день», а ДНК сои выявлена у образца Aro.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.