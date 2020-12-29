Эксперты заявили о росте интереса россиян к покупке недвижимости ради ВНЖ в 2020 году

В течение 2020 года выросло число запросов на покупку зарубежной недвижимости под приобретение вида на жительство или гражданства, заявила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В целом за год число запросов на жильё за рубежом выросло в зависимости от направления на 20—50%», — сказала Шалаева.

Как отметила директор по продажам греческого направления девелоперской компании Mirum Group Дарья Безмен, люди хотят получить второй паспорт для свободы передвижения.

«Во время локдауна возможность свободного передвижения по миру значительно снизилась — по сути, она была только у владельцев иностранного паспорта или ВНЖ. Поэтому состоятельные люди стали активнее искать план Б: число запросов на покупку недвижимости с целью получения второго гражданства или вида на жительство выросло», — рассказала, в свою очередь, старший юрист практики по работе с частными клиентами АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Евгения Федореева.

Вместе с тем во время локдауна спрос на покупку зарубежной недвижимости упал на 30%, заявила директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.