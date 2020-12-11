В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости

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Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.
В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости
  • РИА Новости

В беседе с НСН он дал прогноз, что рост стоимости жилья в следующем году не будет существенным.

«Реальную ситуацию на рынке мы знаем. Цены на вторичном рынке выросли от 10 до 15% за 2020 год, а на первичном рынке — на 20—25%. Но с моей точки зрения, в следующем году рост цен, наверное, маловероятен», — сказал эксперт.

По его мнению, единственным стимулятором роста цен может быть снижение ставок по ипотеке.

Со своей стороны, финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU выразил мнение, что если купить жильё действительно нужно, то в некоторых случаях может быть выгоднее вторичный рынок.

«Я рекомендую найти дешёвую ставку на вторичное жильё. К тому же цены на вторичку сейчас не настолько выросли, как на первичку», — заявил он.

Эксперт советует по возможности дождаться мёртвого сезона в мае — июне.

Ранее главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов оценил перспективы цен в 2021 году.

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